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09:33, 1 апреля 2025Силовые структуры

Россия объявила в международный розыск украинского осквернителя могил советских воинов

РФ объявила в международный розыск украинца-осквернителя могил советских воинов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия объявила в международный розыск украинца — фигуранта дела об осквернении братских могли советских воинов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.

По данным агентства, он мужчина привлечен к уголовной ответственности по статье 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите отечества либо посвященных дням воинской славы России»). В конце января суд вынес решение о его аресте на два месяца с момента экстрадиции, либо задержания на территории России.

По информации РИА Новости, в материалах уголовного дела сказано, что во время предварительного расследования правоохранители установили совершение демонтажа с поверхности мемориала, посвященного защитникам отечества в период Великой Отечественной войны. Речь идет о барельефных изображений орденов. Таким образом, фигурантом был причинен ущебр историко-культурному значению мемориального объекта.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время оккупации Суджанского района осквернили братскую могилу красноармейцев и памятник советским войнам.

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