ТАСС: ВСУ осквернили могилу советских солдат в Суджанском районе Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время оккупации Суджанского района осквернили братскую могилу красноармейцев и памятник советским войнам. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Зафиксировали факты осквернения боевиками ВСУ братской могилы красноармейцев, памятника советским воинам (...), храма и других зданий, представляющих культурную ценность», — сообщили в ведомстве.

Министерство также показало кадры одного из освобожденных в Курской области населенных пунктов, улицы которого усыпаны обломками различных зданий. В том числе виден памятник советским воинам, который изрисован синей краской.

В начале вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года сообщалось, что украинские военные поиздевались над памятником Ленина в центре города Суджи, который оккупирован ВСУ. Военнослужащие прострелили голову памятнику, после чего снесли монумент. О своем поступке они рассказали корреспондентам украинского телеканала «Общественное».