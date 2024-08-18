«РВ»: бойцы ВСУ прострелили голову памятнику Ленина в Судже и разрушили его

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поиздевались над памятником Ленину в центре курского города Суджа. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Военнослужащие прострелили голову вождю пролетариата, после чего снесли монумент. О своем поступке они рассказали корреспондентам украинского телеканала «Общественное».

В начале августа неизвестные облили красной краской памятник Ленину в Москве. Ею были полностью покрыты голова, торс и руки статуи.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попала Суджа, в результате город оказался сильно разрушен.