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04:50, 18 августа 2024Мир

Бойцы ВСУ прострелили голову памятнику Ленину в Судже

«РВ»: бойцы ВСУ прострелили голову памятнику Ленина в Судже и разрушили его
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поиздевались над памятником Ленину в центре курского города Суджа. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Военнослужащие прострелили голову вождю пролетариата, после чего снесли монумент. О своем поступке они рассказали корреспондентам украинского телеканала «Общественное».

В начале августа неизвестные облили красной краской памятник Ленину в Москве. Ею были полностью покрыты голова, торс и руки статуи.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попала Суджа, в результате город оказался сильно разрушен.

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      Марина Совина
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