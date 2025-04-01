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11:22, 1 апреля 2025Силовые структуры

МВД накрыло подпольную наркоклинику в российском регионе

Волк: В Тольятти 7 подозреваемым в подделке рецептов предъявили обвинение
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: пресс-центр МВД России

В Тольятти МВД накрыло подпольную наркоклинику, семерым подозреваемым в подделке рецептов на психотропные вещества предъявлено обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты обвиняются по статьям 30, 228.1, 233 и 234 УК РФ. Уголовные дела объединены в одно производство. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что с марта 2022 года по декабрь 2024 года под руководством врача-нарколога частного медицинского центра подозреваемые за деньги незаконно оказывали услуги по снятию абстинентного синдрома жителям Самарской области. Отмечается, что у медицинского центра не было лицензии на предоставление таких услуг на дому, а также на использование психотропных и сильнодействующих веществ. Злоумышленники покупали лекарства по рецептам, в которые была внесена информация о пациентах, не нуждавшихся в этих препаратах, а потом это лекарство они использовали для лечения тех, кто обратился в медицинский центр за помощью. Кроме того, они не сообщали пациентам о возможных побочных эффектах.

По словам официального представителя МВД России, мошенники оказывали нелегальные услуги в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске и Жигулевске. Они совершили не менее 368 противоправных деяний на сумму более одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину за продажу через интернет сильнодействующих веществ.

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