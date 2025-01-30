Россиянина задержали за продажу через интернет сильнодействующих веществ

В Москве задержали мужчину за продажу через интернет сильнодействующих веществ

В Москве задержали мужчину за продажу через интернет сильнодействующих веществ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ.

По данным ведомства, ранее судимый 57-летний местный житель создал в интернете нелегальный магазин по продаже препаратов из категории анаболических стероидов, посылки отправлял по почте. Сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР задержали злоумышленника в его квартире.

При обыске жилья было обнаружены и изъяты вещества общей массой более 30 килограмм. В части из них содержится станозолол, а также подготовленный к отправке пакет с эфиром нандролона массой около десяти грамм.

Задержанный заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что у россиян изъяли более 500 килограммов сильнодействующих веществ.