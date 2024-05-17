У россиян изъяли более 500 килограммов сильнодействующих веществ

В Ставропольском крае правоохранители изъяли 500 кг сильнодействующих веществ

В Ставропольском крае правоохранители изъяли более 500 килограммов сильнодействующих веществ у участников криминальной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении девяти жителей разных регионов России в зависимости от роли каждого завели уголовные дела по статьям 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем»), 234 («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта») и 174.1 («Легализация (отмывание) денег») УК РФ. Двоих из них отправили под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

По предварительным данным, неизвестный создал в даркнете два интернет-магазина, через которые можно было приобрести запрещенные к свободному обороту препараты с сильнодействующими веществами. Он вовлек в работу магазина россиян, которые исполняли функции руководителей структурных подразделений сообщества, администраторов, фасовщиков и курьеров. Три из них действовали в Петербурге, шестеро – в Северо-Кавказском регионе. Запрещенные вещества злоумышленники получали крупными партиями от неустановленных сообщников. Затем с помощью почты высылали заказчикам.

В ведомстве «Ленте.ру» предоставили видео со склада, где хранились препараты. На кадрах видны стеллажи с баночками, а также пакеты с неизвестными веществами.

Ранее в Краснодаре суд приговорил владельца интернет-магазина по продаже наркотиков к 16 годам колонии строгого режима.