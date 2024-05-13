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18:53, 13 мая 2024Силовые структуры

Владельца интернет-магазина по продаже наркотиков приговорили к 16 годам

В Краснодаре суд приговорил владельца магазина по продаже наркотиков к 16 годам

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил владельца интернет-магазина по продаже наркотиков к 16 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 228.1 («Покушение на сбыт наркотических средств»), 229.1 («Контрабанда наркотических средств») и 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ. Осужденный свою вину не признал.

По версии следствия, в конце 2020 года подсудимый зарегистрировал в даркнете интернет-магазин для продажи наркотических средств и сильнодействующих веществ. В июне 2021 года он купил наркотики общей массой более 500 граммов с целью последующего распространения. В апреле 2021 года россиянин организовал контрабанду запрещенных веществ из Нидерландов почтой. Его задержали при получении посылки.

Во время заседания осужденный заявил, что покупал наркотики для себя. Объем он объяснил тем, что оптом дешевле. По поводу посылки он пояснил, что ожидал увидеть в ней заказанные им ранее наушники.

Ранее Сыктывкарский городской суд арестовал полицейского по обвинению в передаче служебной информации продавцам наркотиков, а также пособничестве в распространении запрещенных веществ.

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