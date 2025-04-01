МВД выплатит миллион рублей за помощь в раскрытии серии расправ над пожилыми россиянками

МВД выплатит 1 млн за помощь в раскрытии убийств пожилых в Воронежской области

МВД России объявило вознаграждение в один миллион рублей за значимую помощь в раскрытии серии расправ над пожилыми женщинами в Воронежской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, речь идет о расправе над тремя одинокими женщинами в поселке Давыдовка Лискинского района в 2015 и 2017 годах.

В пресс-центре МВД России отметили, что обратиться в полицию можно на условиях полной конфиденциальности. Звонок граждан, которые владеют информацией об этих преступлениях, правоохранители готовы принять круглосуточно.

Ранее сообщалось, что МВД России пообещало выплатить денежное вознаграждение тем, кто поможет раскрыть похищение двух детей, совершенное 17 лет назад в Псковской области.