Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:46, 1 апреля 2025Силовые структуры

МВД выплатит миллион рублей за помощь в раскрытии серии расправ над пожилыми россиянками

МВД выплатит 1 млн за помощь в раскрытии убийств пожилых в Воронежской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

МВД России объявило вознаграждение в один миллион рублей за значимую помощь в раскрытии серии расправ над пожилыми женщинами в Воронежской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, речь идет о расправе над тремя одинокими женщинами в поселке Давыдовка Лискинского района в 2015 и 2017 годах.

В пресс-центре МВД России отметили, что обратиться в полицию можно на условиях полной конфиденциальности. Звонок граждан, которые владеют информацией об этих преступлениях, правоохранители готовы принять круглосуточно.

Ранее сообщалось, что МВД России пообещало выплатить денежное вознаграждение тем, кто поможет раскрыть похищение двух детей, совершенное 17 лет назад в Псковской области.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке офиса Зеленского к президентским выборам

    Врачи спасли россиянку с 30-сантиметровой опухолью яичника

    Две страны нарастили поставки российского газа в обход Украины

    Раскрыты возможные мотивы напавшего с ножом украинца в Амстердаме

    В США заявили о неготовности к конфликту с Китаем

    Ведущий Первого канала раскрыл правду о пророчествах Жириновского

    Мальчика госпитализировали с леденцом в мозге

    В Петербурге оценили пользу соли

    Сергей Лазарев поднял цены на корпоративы

    Бывший футболист «Ростова» рассказал о снесших ему голову девчонках и машинах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше