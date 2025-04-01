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20:43, 1 апреля 2025Бывший СССР

На ЗАЭС опровергли информацию об аварии

ЗАЭС: В работе станции нет нарушений, аварии не было
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Нарушений в работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не зафиксировано, слухи об аварии не соответствуют действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Сообщается, что все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов» и нарушений условий безопасности не зафиксировано. Также на станции рассказали, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает природных значений, а эффективная работа персонала обеспечена полностью. На ЗАЭС пришли к выводу, что слухи об аварии являются неудачной первоапрельской шуткой.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук пообещал восстановить поврежденную в результате атаки Вооруженных сил Украины градирню. «По предварительным оценкам, градирня будет восстановлена. Окончательное решение будет принято по итогам заключения по проведенной экспертизе», — пообещал он.

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