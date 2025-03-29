Директор ЗАЭС пообещал восстановить поврежденную в результате атаки ВСУ градирню

Черничук: Поврежденная ВСУ градирня ЗАЭС предварительно будет восстановлена

Одна из двух градирен Запорожской АЭС, получившая ранее серьезные повреждения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины, по предварительным оценкам, будет восстановлена. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, пишет ТАСС.

«По предварительным оценкам, градирня будет восстановлена. Окончательное решение будет принято по итогам заключения по проведенной экспертизе», — пообещал он.

Ранее Черничук рассказал, что профильными специалистами проводится экспертиза состояния градирни, по результатам которой будет принято решение о ремонте либо сносе объекта.

Ранее стало известно, что линия снабжения ЗАЭС «Ферросплавная-1» выведена из строя из-за атаки ВСУ. Директор станции подчеркнул, что отсутствие резервной линии энергоснабжения создает потенциальную угрозу безопасности эксплуатации объекта.

В начале этого года Юрий Черничук заявил, что Запорожская атомная электростанция после перевода всех шести энергоблоков в режим генерации сможет обеспечить электроэнергией все регионы Новороссии и Донбасса, а также Крым. Так, он уточнил, что ЗАЭС не будет работать одна сама по себе, так как будет включена в большую систему.