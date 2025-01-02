Директор Запорожской АЭС рассказал о возможностях станции

После запуска энергоблоков энергии ЗАЭС хватит на Новороссию, Крым и Донбасс

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) после перевода всех шести энергоблоков в режим генерации сможет обеспечить электроэнергией все регионы Новороссии и Донбасса, а также Республику Крым, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, как минимум два блока смогут полностью обеспечить энергией Крым. Он уточнил, что ЗАЭС не будет работать одна сама по себе, так как будет включена в большую систему. «Как минимум, на все новые регионы и Крым, однозначно, хватит», — подчеркнул он.

Черничук добавил: станция способна обеспечить энергией все предприятия, которые в результате боевых действий вышли из строя, но могут быть восстановлены. «Технически тот киловатт, который выработан на Запорожской АЭС, может по проводам прибежать даже на Урал. Это когда работает единая энергетическая система страны», — объяснил он.

Директор также рассказал, что оставшееся на ЗАЭС зарубежное оборудование заменят на российское.