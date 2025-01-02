Оставшееся на Запорожской АЭС зарубежное оборудование заменят на российское

Черничук: оставшееся на ЗАЭС зарубежное оборудование заменят на российское

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук рассказал о планах заменить оставшееся на объекте оборудование иностранного производства на российское в рамках процесса лицензирования, сообщает ТАСС.

«Есть очень много оборудования на ЗАЭС, которое было изготовлено за рубежом. Кстати, и до введения санкций наши площадки тоже использовали оборудование, которое изготавливалось в Европе, в Америке», — заявил он.

По его словам, произвести замену иностранного оборудования на отечественное является сложной, но выполнимой задачей, для решение которого имеются все ресурсы.

Ранее стало известно, что на ЗАЭС включили высоковольтную резервную линию энергоснабжения на 330 киловольт «Ферросплавная-1», отключенную защитой 20 декабря.