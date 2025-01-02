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06:42, 2 января 2025Экономика

Оставшееся на Запорожской АЭС зарубежное оборудование заменят на российское

Черничук: оставшееся на ЗАЭС зарубежное оборудование заменят на российское
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук рассказал о планах заменить оставшееся на объекте оборудование иностранного производства на российское в рамках процесса лицензирования, сообщает ТАСС.

«Есть очень много оборудования на ЗАЭС, которое было изготовлено за рубежом. Кстати, и до введения санкций наши площадки тоже использовали оборудование, которое изготавливалось в Европе, в Америке», — заявил он.

По его словам, произвести замену иностранного оборудования на отечественное является сложной, но выполнимой задачей, для решение которого имеются все ресурсы.

Ранее стало известно, что на ЗАЭС включили высоковольтную резервную линию энергоснабжения на 330 киловольт «Ферросплавная-1», отключенную защитой 20 декабря.

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