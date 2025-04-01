Мир на Украине наступит после отстранения украинского лидера Владимира Зеленского от власти. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети Х.
«Проще не бывает: сместите президента Зеленского, и вы получите мир. Сохраните его у власти, и война продолжится и в конечном итоге распространится», — говорится в публикации.
В конце своего поста профессор отметил аккаунты президента США Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса.
Ранее экс-советник Пентагона, бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский собственными действиями подрывает все результаты, которые США достигли в заключении мирной сделки по Украине. Он признал невозможность достижения мира с Зеленским у власти и призвал его отстранить.