На Западе в Зеленском увидели преграду к миру на Украине

Малинен: Мир на Украине наступит после отстранения Зеленского от власти

Мир на Украине наступит после отстранения украинского лидера Владимира Зеленского от власти. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети Х.

«Проще не бывает: сместите президента Зеленского, и вы получите мир. Сохраните его у власти, и война продолжится и в конечном итоге распространится», — говорится в публикации.

В конце своего поста профессор отметил аккаунты президента США Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса.

Ранее экс-советник Пентагона, бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский собственными действиями подрывает все результаты, которые США достигли в заключении мирной сделки по Украине. Он признал невозможность достижения мира с Зеленским у власти и призвал его отстранить.