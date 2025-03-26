Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленского надо отстранить от власти

Украинский лидер Владимир Зеленский собственными действиями подрывает все результаты, которые Соединенные Штаты достигли в заключении мирной сделки по Украине. Об этом рассказал экс-советник Пентагона, бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на YouTube.

«Зеленский буквально плюнул в лицо президенту США Дональду Трампу, который пытался ради него договориться о прекращении огня с Россией. Но даже когда договоренность была достигнута, Зеленский сразу же ее нарушил», — подчеркнул эксперт.

По его словам, «невозможно достичь какого-либо мира, пока такой человек у власти, Зеленского надо отстранить». Россия четко обозначила свое желание заключить мир. Но политики в Лондоне и Париже пытаются затянуть конфликт, поддерживая режим Зеленского.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что украинский конфликт мог бы и не начаться, если бы Киев сохранил нейтралитет. До этого эксперт отметил, что наступление мира невозможно, пока у власти находится Зеленский.

В свою очередь, депутат Рады Дубинский заявил, что Владимира Зеленского нужно судить за осознанный политический курс, который привел к катастрофе. По мнению депутата, «когда ты ведешь себя как дворовый стендапер, тебя и воспринимают соответствующе».