Депутат Дубинский призвал судить Зеленского после слов Уиткоффа об Украине

Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо судить за уровень «дипломатии» в Овальном кабинете. Так депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале оценил интервью спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа журналисту Такеру Карлсону.

«Из разговора (Уиткоффа с Карлсоном — прим "Ленты. ру") становится ясно одно — весь офис Зеленского работает по принципу “главное — красиво сыграть сцену”. А не подготовиться. Не продумать. Не понять с кем разговариваешь», — посетовал политик.

Дубинский также добавил, что Владимира Зеленского нужно судить за осознанный политический курс, который привел к катастрофе. По мнению депутата, «когда ты ведешь себя как дворовый стендапер, тебя и воспринимают соответствующе».

Ранее Уиткофф в интервью Карлсону рассказал, что украинские власти согласны с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы. До этого Владимир Зеленский заявлял, что президентские выборы должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом.

В России, в свою очередь, заявили, что согласие Зеленского на проведение в стране выборов означает предоставление ему гарантий после ухода с должности. Киев согласился на выборы, так как «зашел в тупик».