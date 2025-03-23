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08:04, 23 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады потребовал судить Зеленского после слов Уиткоффа об Украине

Депутат Дубинский призвал судить Зеленского после слов Уиткоффа об Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо судить за уровень «дипломатии» в Овальном кабинете. Так депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале оценил интервью спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа журналисту Такеру Карлсону.

«Из разговора (Уиткоффа с Карлсоном — прим "Ленты. ру") становится ясно одно — весь офис Зеленского работает по принципу “главное — красиво сыграть сцену”. А не подготовиться. Не продумать. Не понять с кем разговариваешь», — посетовал политик.

Дубинский также добавил, что Владимира Зеленского нужно судить за осознанный политический курс, который привел к катастрофе. По мнению депутата, «когда ты ведешь себя как дворовый стендапер, тебя и воспринимают соответствующе».

Ранее Уиткофф в интервью Карлсону рассказал, что украинские власти согласны с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы. До этого Владимир Зеленский заявлял, что президентские выборы должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом.

В России, в свою очередь, заявили, что согласие Зеленского на проведение в стране выборов означает предоставление ему гарантий после ухода с должности. Киев согласился на выборы, так как «зашел в тупик».

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