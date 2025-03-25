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09:23, 25 марта 2025Мир

На Западе призвали закончить конфликт на Украине

Профессор Дизен: Пора закончить украинский конфликт и остановить расширение НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Украинский конфликт мог бы и не начаться, если бы Киев сохранил нейтралитет. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Если бы Украина не лишилась нейтралитета в 2014 году, то не было бы никаких территориальных претензий. (...) Нам нужно закончить эту войну сейчас и положить конец экспансионизму НАТО», — написал он.

По словам Дизена, дальнейшее затягивание боевых действий приведет к еще большим территориальным потерям для Украины.

23 марта профессор заявил, что наступление мира невозможно, пока у власти находится президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он также обвинил Запад в лицемерии после заявлений президента Чехии Петра Павела в том, что Украина не имела шансов на победу в конфликте с Россией.

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