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08:55, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о разгроме ВСУ в Курской области

Журналист Боуз: Российская армия разгромила ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ВС России разгромили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз прокомментировал обновленную информацию о потерях украинской армии под Курском. Журналист привел данные, согласно которым украинские войска потеряли 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров. Также отмечается, что Российская армия уничтожила 2234 боевые бронированные машины ВСУ, 2569 автомобилей, 590 артиллерийский орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Журналист назвал потеря украинской армии катастрофическими. «И все это ради тотального провала», — подчеркнул он.

Ранее российский военкор Александр Коц заявил, что гарнизон Вооруженных сил Украины в населенном пункте Олешня на территории Курской области обречен. Такой вывод он сделал из предположения, что украинские подразделения уничтожают все, что могут, перед отступлением.

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