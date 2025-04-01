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16:28, 1 апреля 2025Экономика

Назван первый в мире сколотивший состояние на буррито миллиардер

Forbes: Стив Эллс стал первым в мире разбогатевшим на буррито миллиардером
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Courtesy Chipotle Mexican Grill / Handout via Reuters

Основатель сети быстрого питания Chipotle Стив Эллс стал первым в мире разбогатевшим на буррито долларовым миллиардером. Об этом сообщает Forbes, обновивший в 39-й раз свой список богатейших людей мира.

Эллс был генеральным директором вышеуказанной сети до 2018 года. Еще несколько лет после этого он числился председателем совета директоров компании. В настоящее время его суммарное состояние достигло отметки 1 миллиард долларов, что позволило бизнесмену стать одним из 288 новичков обновленного рейтинга самых богатых людей мира, уточняется в материале.

В 2024 году глобальная сеть Chipotle насчитывала в общей сложности 3,7 тысячи ресторанов быстрого питания. Совокупный штат сотрудников составил 130 тысяч человек. За 12 месяцев рыночная капитализация компании достигла 68 миллиардов долларов, что сделало ее третьей по величине в сегменте быстрого питания. По этому показателю Chipotle уступила только McDonald’s и Starbucks.

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С момента открытия в 1993 году первой закусочной, специализирующейся на мексиканской кухне, Эллс делал все возможное, что максимально расширить долю сети на американском и глобальном рынке. На первых этапах он, в частности, продавал акции главному конкуренту — McDonald’s — в обмен на помощь в развитии. В настоящее время 59-летний шеф-повар с классическим образованием сосредоточился на веганском сегменте. В 2024 году он открыл «ресторан будущего» под названием Kernel. Все блюда в этом заведении готовят роботы.

Лидерство в обновленном рейтинге богатейших людей мира захватил глава компаний Tesla, Space X и курирующий в администрации Дональда Трампа работу ведомства по повышению эффективности правительства США Илон Маск. Нынешнее состояние американского предпринимателя оценивается в 342 миллиарда долларов. Ему удалось сместить с первого места владельца группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно. Теперь француз занимает только пятое место с капиталом 178 миллиардов долларов.

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