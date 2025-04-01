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16:45, 1 апреля 2025Путешествия

Названа отвратительная причина хранить зубные щетки в сейфах гостиничных номеров

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Brainstorm Innovations / Unsplash

Бывшая стюардесса назвала путешественникам отвратительную причину хранить зубные щетки в сейфах гостиничных номеров. Об этом она рассказала в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

По словам Барбьебак Ла Азафата, она слышала истории о том, как персонал отелей использовал зубные щетки постояльцев для ужасных вещей. «Не стоит рисковать тем, что оказывается у нас во рту», — заключила она.

Ранее распространившийся в сети лайфхак для проверки зеркала-шпиона в отеле с помощью скотча и маркера разозлил пользователей. В видео автор показывает, как клеит на зеркало скотч в форме квадрата.

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