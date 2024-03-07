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18:06, 7 марта 2024Путешествия

Лайфхак для проверки зеркала-шпиона в отеле разозлил пользователей сети

Фото: Christian Mackie / Unsplash

Распространившийся в сети лайфхак для проверки зеркала-шпиона в отеле с помощью скотча и маркера разозлил пользователей. Ролик появился в TikTok-аккаунте юзера с ником TammyLouiseee.

В видео автор показывает, как клеит на зеркало скотч в форме квадрата. Затем она разрисовывает получившуюся фигуру изнутри разноцветными маркерами. По словам создателя ролика, если скотч или маркер имеют двойное отражение, значит зеркало предназначено для слежки и по ту сторону может находиться человек.

В конце записи женщина также приложила кончик пальца к зеркалу, заметив, что между пальцем и его отражением должно быть пространство. Это свидетельствует о том, что стекло обычное и за ним нет комнаты, в которой за посетителем могут шпионить.

В комментариях юзеры остались недовольны роликом, пожаловавшись, что он бесполезный и слишком долгий. «Это видео могло длиться десять секунд», «Достаточно приложить палец к зеркалу», «Вы можете сделать это пальцем, без скотча и маркера», «Не было смысла записывать это видео. Выключите свет и посветите фонариком в зеркало, чтобы увидеть другую комнату», «Все еще не понимаю, для чего тут нужен был маркер», — возмутились пользователи.

Ранее бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля вместе с ценными вещами. Она объяснила, что этот лайфхак поможет не забывать в сейфе отеля личные вещи. По ее словам, необходимо положить в сейф вместе с другими вещами именно ту обувь, в которой вы собираетесь выходить в день отъезда.

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      Зарина Дзагоева
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