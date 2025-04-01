Названо число переехавших в Россию сторонников традиционных ценностей

Депутат Бутина: В РФ переехали около тысячи сторонников традиционных ценностей

С момента вступления в силу указа об упрощении въезда в Россию сторонникам традиционных ценностей, в страну переехали около тысячи человек. Это число назвала ТАСС депутат Госдумы Мария Бутина.

По словам парламентария, российские власти ожидают, что поток въезжающих в страну сторонников этой идеологии вырастет к концу весны или началу осени 2025 года.

«Около тысячи человек уже переехало (...) Это все же семейный переезд, поэтому мы ожидаем большой поток через полгода-год после принятия указа (...) Семью сложно перевезти из города в город, а чтобы перевезти семью без языка из страны в страну, требуется больше времени», — рассказала депутат.

Бутина подчеркнула, что три основные профессии переезжающих — IT-специалисты, медики и педагоги.

Ранее сообщалось, что бежавшая от ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России) в Россию пара американцев лишилась миллионов и застряла в Иваново.