Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:43, 1 апреля 2025Россия

Названо число переехавших в Россию сторонников традиционных ценностей

Депутат Бутина: В РФ переехали около тысячи сторонников традиционных ценностей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С момента вступления в силу указа об упрощении въезда в Россию сторонникам традиционных ценностей, в страну переехали около тысячи человек. Это число назвала ТАСС депутат Госдумы Мария Бутина.

По словам парламентария, российские власти ожидают, что поток въезжающих в страну сторонников этой идеологии вырастет к концу весны или началу осени 2025 года.

«Около тысячи человек уже переехало (...) Это все же семейный переезд, поэтому мы ожидаем большой поток через полгода-год после принятия указа (...) Семью сложно перевезти из города в город, а чтобы перевезти семью без языка из страны в страну, требуется больше времени», — рассказала депутат.

Бутина подчеркнула, что три основные профессии переезжающих — IT-специалисты, медики и педагоги.

Ранее сообщалось, что бежавшая от ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России) в Россию пара американцев лишилась миллионов и застряла в Иваново.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    Пенсионер решил поплавать под водой в Индонезии и был найден бездыханным

    В России нашли средневековый подземный ход

    У экс-замглавы МЧС Краснодарского края изъяли активы на 360 миллионов рублей

    Названо число переехавших в Россию сторонников традиционных ценностей

    Большинство французов не поддержали приговор Ле Пен

    В США предрекли неожиданности с европейской миссией ExoMars

    Российская пенсионерка выиграла в лотерею миллион рублей

    В Аргентине задержан возглавлявший тоталитарную секту россиянин

    Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по «Газели» в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше