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15:59, 1 апреля 2025Ценности

Невеста Джеффа Безоса появилась на публике со стаканом для кофе за сотни тысяч рублей

Репортерша Санчес появилась на публике с клатчем в виде стакана кофе Balenciaga
Мария Винар

Фото: Balenciaga

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес появилась на публике с необычным аксессуаром за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Page Six.

55-летняя журналистка попала в объективы папарацци после деловой встречи в районе Студио-Сити в Калифорнии. Так, она предстала перед камерами в облегающей синей майке, джинсовой юбке, остроносых коричневых туфлях и солнцезащитных очках. На размещенных кадрах, что избранница богатейшего человека в мире несла в руках белый клатч люксового бренда Balenciaga, который выполнен в виде стакана для кофе.

Отмечается, что данный аксессуар изготовлен из телячьей кожи. Его стоимость составляет на 5750 долларов (около 488 тысяч рублей).

Ранее стали известны новые подробности грядущей свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

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