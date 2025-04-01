Невеста Джеффа Безоса появилась на публике со стаканом для кофе за сотни тысяч рублей

Репортерша Санчес появилась на публике с клатчем в виде стакана кофе Balenciaga

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес появилась на публике с необычным аксессуаром за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Page Six.

55-летняя журналистка попала в объективы папарацци после деловой встречи в районе Студио-Сити в Калифорнии. Так, она предстала перед камерами в облегающей синей майке, джинсовой юбке, остроносых коричневых туфлях и солнцезащитных очках. На размещенных кадрах, что избранница богатейшего человека в мире несла в руках белый клатч люксового бренда Balenciaga, который выполнен в виде стакана для кофе.

Отмечается, что данный аксессуар изготовлен из телячьей кожи. Его стоимость составляет на 5750 долларов (около 488 тысяч рублей).

Ранее стали известны новые подробности грядущей свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

