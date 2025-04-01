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07:14, 1 апреля 2025Культура

Никита Михалков увеличил прибыль компании на десятки миллионов рублей

Бизнес режиссера Никиты Михалкова нарастил прибыль почти на 20 млн рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Компания режиссера Никиты Михалкова за прошедший год нарастила прибыль почти на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что прибыль ООО «Бесогон» составила 49 миллионов 598 тысяч рублей за 2024 год, что на 19 миллионов 211 тысяч больше год к году.

По данным издания, в том году компания заработала 30 миллионов 387 тысяч рублей. Фирма получила выручку в размере 89 миллионов 51 тысячи рублей за 2024 год, а за 2023-й – 63 миллионов 308 тысяч рублей.

Уточняется, что основной вид деятельности ООО «Бесогон» — это производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Ранее Михалков заявил, что артистов, которые уехали из России и критиковали ее, не следует пускать обратно. При этом режиссер отметил, что не считает нужным лишать государственных наград уехавших артистов, так как они «не имеют никакого значения для них».

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