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15:48, 1 апреля 2025Культура

Низкие продажи билетов на концерты Лепса связали с Великим постом

Продюсер Рудченко связал низкие продажи билетов на концерты Лепса с постом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему народный артист России Григорий Лепс столкнулся с низкими продажами билетов на концерты. Его слова приводит сайт «Страсти».

Он отметил, что сложившаяся ситуация вряд ли станет «регулярной историей». Рудченко предположил, что билеты могут раскупить за три дня до шоу.

«И опять же, продажа такая не очень рьяная именно билетов на концерты, на развлекательные мероприятия, может быть связана с Великим постом перед Пасхой», — добавил продюсер, отметив, что такое часто случается в эти даты.

Ранее молодая возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба заявила, что не ревнует певца к другим девушкам.

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