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20:00, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Норкин обозвал героя популярного детского мультфильма из-за его ориентации

Ведущий Норкин обозвал героя мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Патрика
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: мультфильм «Губка Боб»

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в выпуске ток-шоу «Место встречи» обсудил с участниками программы сексуальную ориентацию персонажа американского мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» — морской звезды по имени Патрик. Запись выпуска программы от 31 марта доступна на сайте телеканала НТВ.

Норкин обратил внимание на брошь в виде красной звезды у гостьи программы и спросил ее, какой идеологический намек может содержать украшение. Другой участник шоу задал уточняющий вопрос о том, является ли брошь отсылкой к Патрику, на что Норкин эмоционально отреагировал и обозвал героя популярного детского мультфильма.

«Патрик из "Спанч Боба" — пидор, поэтому не надо здесь нам навязывать ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Что, не знаете, что ли? Я вам потом расскажу», — заявил Норкин.

Ранее сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил главу Роскомнадзора Андрея Липова проверить телеканал НТВ и его ведущего Андрея Норкина из-за брани, прозвучавшей в ток-шоу «Место встречи». По его мнению, телеведущий нарушил статью 4 закона «О средствах массовой информации», которая запрещает распространение в СМИ материалов с нецензурной бранью.

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