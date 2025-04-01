Новорожденный детеныш нерпы потерялся на льду Байкала и был спасен туристами

Потерявшегося детеныша нерпы спасли туристы на льду Байкала

Неравнодушные туристы, посетившие Байкал, обнаружили потерявшегося новорожденного детеныша нерпы и спасли его. Об этом сообщает информационное агентство IrkutskMedia со ссылкой на Telegram-канал турфирмы DauriaTour.

Одинокого белька без мамы обнаружили на льду Байкала вблизи города Бабушкина. Туристы, заметившие малыша, попытались найти его лунку, однако из-за сильного снегопада поиски не увенчались успехом. В итоге белька доставили в нерпинарий в Листвянке, где он теперь будет находиться.

Очевидцы рассказали, что белька, которому от роду около семи дней, привезли накануне. «Вчера его привезли, накормили, и он сразу лег спать после сильного стресса. Малышу около недели. Теперь он будет жить в нерпинарии», — говорится в посте.

Ранее в Иркутске россияне совместными усилиями спасли покалеченную кошку. Четвероногое лежало без сил возле мусорных баков. К врачам она поступила в тяжелом состоянии: у кошки обнаружили черепно-мозговую травму, затрудненное дыхание, паралич задних лап и отсутствие части передних зубов (один из зубов нашли в желудке животного).