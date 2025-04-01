Новорожденный козленок из крымского парка попал на видео

Ангорский козленок родился в Новом Херсонесе в Крыму и попал на видео

Ангорский козленок появился на свет в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес в Крыму. Новорожденный попал на видео, которое публикует пресс-служба парка.

Уточняется, что белоснежный козленок родился 29 марта. «Малыш здоров, полон энергии и уже активно исследует окружающий мир под пристальным вниманием матери», — заверили авторы публикации.

Сейчас козленок находится в живом уголке «Ковчег» вместе с соседями: павлинами, попугаями, овцами, оленями, козами, ланями и кроликами. Отмечается, что скоро в Новом Херсонесе появятся и альпаки.

Ранее медведь очень редкого окраса попал на видео в Северо-Осетинском заповеднике. У животного дымчато-серая шерсть.