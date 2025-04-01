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17:11, 1 апреля 2025Культура

Объявлен актерский состав четырех фильмов о группе The Beatles

Четыре фильма об участниках группы The Beatles выйдут в 2028 году
Ольга Коровина

Фото: John Russo / Sony

Режиссер Сэм Мендес объявил, что четыре фильма об участниках культовой британской группы The Beatles выйдут в апреле 2028 года. Об этом сообщает издание Deadline.

По словам Мендеса, главные роли в байопике исполнят Пол Мескал («Гладиатор 2»), Харрис Дикинсон («Треугольник печали»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Барри Кеоган («Банши Инишерина»). Они сыграют участников «ливерпульской четверки» — Пола Маккартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра.

По данным издания, каждый из четырех фильмов будет посвящен жизни одного члена группы, но сюжет всех картин будет пересекаться. Такое решение Мендес объяснил тем, что история музыкантов слишком масштабна для одной ленты, а формат сериала он счел неподходящим. Режиссер также назвал The Beatles одной из главных музыкальных групп всех времен и сообщил, что хочет рассказать об артистах новому поколению.

Сэм Мендес известен по картинам «1917», «Дорога перемен», «Проклятый путь», «007: Координаты "Скайфолл"», «007: СПЕКТР». В 2000 году режиссер был удостоен премии «Оскар» за фильм «Красота по-американски».

Ранее Харрис Дикинсон, известный по ролям в картинах «Треугольник печали» и «Стальная хватка», заявил, что с удовольствием сыграл бы Джона Леннона. Актер назвал съемки в байопике о The Beatles захватывающими, а роль Леннона — очень серьезной.

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