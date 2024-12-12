Известный актер прокомментировал слухи о съемках в роли Джона Леннона

Актер Харрис Дикинсон признался, что был бы рад сыграть Джона Леннона в байопике

Актер Харрис Дикинсон, известный по ролям в картинах «Треугольник печали» и «Стальная хватка», заявил, что с удовольствием сыграл бы музыканта и лидера группы The Beatles Джона Леннона. Слова актера передает издание Variety.

Комментируя слухи о возможном касте в байопике Сэма Мэндеса, Дикинсон признался, что считает захватывающей мысль о съемках в роли Леннона.

«Было бы здорово сделать это. Я думаю, что идея объединиться с Сэмом и сделать что-то подобное невероятно захватывающая. Джон Леннон — довольно серьезная роль», — сообщил Харрис.

Сообщалось, что звезд культовой ливерпульской четверки сыграют Харрис Дикинсон, Пол Мескал, Чарли Роу и Барри Кеоган. Назначение последнего на роль барабанщика The Beatles Ринго Старра подтвердил сам музыкант.

Ранее стало известно, что автографы музыкантов легендарной музыкальной группы захотели продать. Лист бумаги, подписанный всеми четырьмя участниками коллектива, оценили в миллионы рублей.