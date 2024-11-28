Стал известен актер на роль в фильме про Beatles

Барри Кеоган сыграет Ринго Старра в фильме Сэма Мендеса про группу Beatles

Музыкант Ринго Старр подтвердил, что актер Барри Кеоган сыграет его в фильме Сэма Мендеса о группе Beatles. Его слова передает издание Entertainment Tonight.

Барабанщик культовой группы сообщил, что одобрил кандидатуру ирландца на воплощение своего образа в грядущем байопике. Старр предположил, что звезда «Бэтмена» уже наверняка начал обучаться игре на барабанах, и выразил надежду, что «их будет не слишком много».

Известно, что у фильма о культовом коллективе будет четыре части — о каждом из ливерпульской четверки. Сообщалось, что, помимо Барри, в фильме снимутся Харрис Дикинсон (в роли Джона Леннона), Пол Мескал (Пол Маккартни) и Чарли Роу (Джордж Харрисон). Однако эти инсайды пока не были подтверждены или опровергнуты.

Ранее сообщалось, что автографы музыкантов Beatles были выставлены на продажу. Цена за подписи артистов на листке бумаги составила миллионы рублей.