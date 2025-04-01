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13:52, 1 апреля 2025Наука и техника

Обнаружена неожиданная польза глюкозы

Cell Stem Cell: Глюкоза регулирует процесс дифференцировки тканей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Logan Gutierrez / Unsplash

Глюкоза управляет развитием клеток — к такому выводу пришли специалисты из Стэнфордской медицинской школы. Согласно исследованию, опубликованному в Cell Stem Cell, это простое вещество оказалось не только источником энергии, но и глобальным регулятором дифференцировки тканей — процесса, в котором стволовые клетки превращаются в зрелые клетки организма.

В ходе работы ученые обнаружили, что по мере превращения стволовых клеток в специализированные (например, кожные или костные) уровень глюкозы в клетках возрастает. Это противоречит ожиданиям: ранее считалось, что потребность в глюкозе снижается на фоне замедления деления клеток.

Эксперименты показали, что глюкоза, не расщепляясь, связывается с сотнями белков внутри клетки и запускает изменения в экспрессии генов, включая те, что отвечают за развитие тканей. Когда уровень глюкозы понижен, ткани развиваются с нарушениями.

Открытие меняет представление о глюкозе: она не просто источник энергии, а ключевой сигнал для развития клеток. Исследование может объяснить, почему при диабете замедляется заживление, а при раке нарушается формирование тканей. В будущем результаты помогут создавать новые методы лечения в регенеративной медицине и онкологии.

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