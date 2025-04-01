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11:39, 1 апреля 2025Бывший СССР

Одна европейская страна решила помочь Украине вступить в ЕС

Литва откроет программу поддержки интеграции Украины в ЕС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Литва откроет программу поддержки интеграции Украины в ЕС. Об этом сообщил портал «Delfi Литва» в своем Telegram-канале.

«Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прибыл с рабочим визитом в Киев, где официально откроет программу поддержки интеграции Украины в ЕС Ukraine2EU», — сообщается в публикации.

Программа будет реализована совместно с Данией. Помимо этого, в рамках визита политика в Киев запланирована встреча министра иностранных дел Литвы Будриса и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что страны Балтии усмотрели для себя угрозу в прекращении огня на Украине. Министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене также выступили против создания европейских «сил сдерживания».

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