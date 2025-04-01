Ольга Бузова пожаловалась на ночные кошмары

Певица Ольга Бузова заявила, что не может спать из-за ночных кошмаров

Ольга Бузова призналась, что перестала спокойно спать из-за ночных кошмаров. Ее слова передает портал «Страсти».

39-летняя певица заявила, что страдает от проблем со сном.

«Я не понимаю, что происходит, вторую ночь не сплю. Мне снятся нереальные кошмары, вплоть до того, что я сплю, понимаю, что нужно проснуться, но мне не проснуться. Когда я просыпаюсь и все-таки выхожу из кошмара, вся мокрая», — пожаловалась артистка.

По словам Ольги, в детстве она с трудом заставляла себя ночью встать, если хотела в туалет, потому что боялась ведьм.

Ранее стало известно, что Бузова призвала мужчин оплачивать счет на первом свидании.