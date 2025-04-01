Опубликовано фото найденного мертвым бывшего менеджера Bloomberg

Опубликовано фото найденного мертвым экс-менеджера Bloomberg Самарела с женой

СМИ опубликовали фото бывшего менеджера известного американского информационного агентства Bloomberg Ричарда Самарела с его женой, которые были найдены мертвыми. В частности, снимок разместило издание New York Post (NYP).

Газета опубликовала несколько снимков из Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на которых запечатлены Самарел и его жена семейная пара. На одном из них экс-менеджер Bloomberg с супругой сидят в ресторане.

31 марта стало известно, что Самарела, его жену и девятилетнюю дочь обнаружили мертвыми в их доме в американском штате Каролина. Сообщается, что полиция обнаружила их 29 марта после звонка соседей. Обстоятельства смерти Самарела и его семьи выясняются.

Самарел работал в Bloomberg инвестиционным менеджером. После того, как он покинул этот пост, его назначили вице-президентом американской инвестиционной компании Mill Point Capital LLC.