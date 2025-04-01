Бывший менеджер Bloomberg найден мертвым в своем доме. Вместе с ним обнаружили тела его жены и девятилетней дочери

Бывшего менеджера Bloomberg Самарела, его жену и дочь нашли мертвыми в их доме

Бывший менеджер Bloomberg Ричард Самарел найден мертвым в своем особняке в городе Грир, штат Южная Каролина. Вместе с ним обнаружили тела его жены Лины и девятилетней дочери Саманты. Двое других детей Самарела — дочь и сын — в момент произошедшего были в школе.

Тела были обнаружены утром в пятницу, 29 марта, сотрудниками полиции. Они прибыли на место после звонка обеспокоенных соседей. По предварительным данным, смерть наступила между 10:20 и 11:29 утра.

Власти идентифицировали жертв как 54-летнего Ричарда Самареля; Лину Марию Самарель, 45 лет; и их дочь Саманту Самель New York Post

На данный момент неизвестно, были ли члены семьи убиты или погибли в результате несчастного случая. В заявлении офиса шерифа говорится, что более подробная информация будет опубликована позднее, по мере расследования.

Самарел работал менеджером в Bloomberg LP

В Bloomberg Самарел занимал должность инвестиционного менеджера. После ухода с поста он был назначен вице-президентом Mill Point Capital LLC. Также Самарел являлся членом правления в других корпорациях.

Лина Самарел работала медсестрой и оказывала психиатрическую помощь, а ранее была сотрудницей Министерства по делам ветеранов США.

По данным Daily Mail, семья жила в доме площадью 473,8 квадратных метра, построенном в 2019 году. Стоимость особняка с пятью спальнями и шестью ванными комнатами составила 783 миллиона долларов.

Звезду «Супермена» нашли мертвым вместе с супругой и их собакой

В феврале американский актер, обладатель премий «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус» Джин Хэкмен был найден мертвым в своем доме в городе Санта-Фе в штате Нью-Мексико на юге США. Вместе с его телом полицейские обнаружили труп его 63-летней жены, пианистки Бетси Аракавы, и собаки.

Стражи правопорядка не смогли сразу назвать причину смерти супружеской пары и их домашнего питомца, однако, по данным властей, полицейские отклонили версию о насильственной смерти.

В марте судмедэкспертиза установила, что смерть оскароносного американского актера и его жены наступила от естественных причин. По словам главного судмедэксперта доктора Хизер Джаррелл, Аракава скончалась от хантавирусного легочного синдрома и умерла раньше мужа.

Предположительно, Хэкмен не знал, что его супруга мертва — у артиста «были признаки прогрессирующей болезни Альцгеймера». Труп собаки актера полиция нашла в ящике, животное могло умереть от голода.