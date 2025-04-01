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11:21, 1 апреля 2025Силовые структуры

Осужденная на 27 лет террористка Трепова задолжала государству сотни тысяч рублей

Осужденная террористка Трепова накопила 270 тыс. рублей долга перед государством
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Коммунальщики взыскали с осужденной на 27 лет террористки Треповой долги за квартиру

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденная на 27 лет лишения свободы за совершение теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), накопила почти 270 тысяч рублей долга перед государством. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Из них 170 тысяч рублей — это неоплаченные коммунальные услуги и еще 96 тысяч — неуплаченные взносы по ИП. На обе суммы начисляются пени.

По данным канала, для оплаты накопившихся долгов террористке Треповой придется работать два года в швейном цеху исправительной колонии №2 в Мордовии. Там женщины шьют армейскую форму за 22 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с Дарьи Треповой коммунальные долги на сумму 69 526 рублей 29 копеек.

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