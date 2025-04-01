Осужденная на 27 лет террористка Трепова задолжала государству сотни тысяч рублей

Осужденная террористка Трепова накопила 270 тыс. рублей долга перед государством

Коммунальщики взыскали с осужденной на 27 лет террористки Треповой долги за квартиру

Начало событий в новости Коммунальщики взыскали с осужденной на 27 лет террористки Треповой долги за квартиру

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденная на 27 лет лишения свободы за совершение теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), накопила почти 270 тысяч рублей долга перед государством. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Из них 170 тысяч рублей — это неоплаченные коммунальные услуги и еще 96 тысяч — неуплаченные взносы по ИП. На обе суммы начисляются пени.

По данным канала, для оплаты накопившихся долгов террористке Треповой придется работать два года в швейном цеху исправительной колонии №2 в Мордовии. Там женщины шьют армейскую форму за 22 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с Дарьи Треповой коммунальные долги на сумму 69 526 рублей 29 копеек.

