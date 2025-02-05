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13:16, 5 февраля 2025Силовые структуры

Коммунальщики взыскали с осужденной на 27 лет террористки Треповой долги за квартиру

Суд взыскал с террористки Треповой коммунальные долги за квартиру в Петербурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал коммунальные долги с Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденной на 27 лет лишения свободы за совершение теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По иску Жилкомсервиса террористка должна выплатить задолженность на сумму 69 526 рублей 29 копеек за обслуживание квартиры, доставшейся ей по наследству от отца. Коммунальщики заявили, что с 2014 года плата за жилье не производилась.

Трепова присутствовала на процессе по видеосвязи. На слушании она не возражала против требований ЖСК, но попросила о рассрочке по выплате долга.

Теракт в петербургском кафе, унесший жизнь Татарского, произошел 2 апреля 2023 года. Во время его творческого вечера Трепова вручила военкору начиненную взрывчаткой статуэтку.

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