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13:32, 1 апреля 2025Силовые структуры

Пакет с рукой и ногой россиянки привел сыщиков к женскому телу в квартире

В Петербурге мужчина расправился с женщиной и расчленил ее
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в расправе над местной жительницей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, расследование началось с полиэтиленового пакета, оказавшегося в подъезде многоквартирного дома на Загородном проспекте. Заглянувшие внутрь жители обнаружили женскую руку и ногу. Прибывшие полицейские провели мероприятия по установлению личности и пошли по следу. Вскоре в одной из коммунальных квартир они обнаружили остальные части тела женщины.

Расправившегося с ней мужчину задержали и возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские нашли в Черной речке человеческую ногу.

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