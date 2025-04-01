Парламент Грузии принял закон об измене Родине

Парламент Грузии принял в окончательном чтении закон об измене Родине

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении закон о возвращении в Уголовный кодекс республики статью об измене Родине. Об этом сообщил телеканал Imedi.

Отмечается, что государственной изменой будут считаться такие действия, как: нарушение территориальной целостности Грузии, заключение антиконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности республики, проникновение в Службу внешней разведки, нарушение обороноспособности страны, разглашение государственных секретов, шпионаж, заговор или содействие иностранным организациям во враждебной деятельности.

Законопроект был единогласно поддержал 86 голосами депутатами фракции «Грузинская мечта» и политической группой «Народная сила», добавило издание.

Ранее стало известно, что парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении копию закона США об иностранных агентах FARA. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и опубликования на сайте парламента страны.