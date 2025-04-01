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19:57, 1 апреля 2025Из жизни

Пенсионер нашел в поле уникальную монету и продал ее за 513 тысяч рублей

Кладоискатель Рон Уолтерс продал найденную монету за 4,7 тыс. фунтов стерлингов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Fieldings Auctioneers

На аукционе в Великобритании продали уникальную древнеримскую монету. В ходе торгов ее стоимость достигла 4,7 тысячи фунтов стерлингов (513 тысяч рублей), пишет BBC News.

Монету, датируемую 69 годом нашей эры, обнаружил 76-летний пенсионер Рон Уолтерс. Он увлекается кладоискательством и в мае 2024 году исследовал с металлоискателем поле рядом с городом Кингсуинфорд, графство Уэст-Мидлендс. Ценность находки подтвердили специалисты Британского музея. Монета стала старейшей подобной находкой в регионе и сохранилась почти в идеальном состоянии.

Перед торгами представитель аукционного дома заявил, что ее цена может составить от трех до шести тысяч фунтов стерлингов. Прогноз оказался верным. Ожидается, что Уолтерс и владелец поля, где найдена монета, поделят выручку пополам.

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Монета была отчеканена при императоре Авле Вителлии, который был одним из правителей так называемого Года четырех императоров — гражданской войны в Риме 68-69 годов. За этот год, помимо Вителлия, императорами успели побывать Сервий Сульпиций Гальба и Марк Сальвий Отон. Победителем противостояния вышел Тит Флавий Веспасиан.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель-любитель нашел 11 редких монет XIV века. Клад был найден на полуострове Блэк-Айл в Шотландии.

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