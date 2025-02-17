Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:12, 17 февраля 2025Из жизни

Кладоискатель-любитель нашел редкие средневековые монеты

Британский кладоискатель Ян Девени нашел в Шотландии 11 монет XIV века
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Великобритании кладоискатель-любитель нашел 11 редких монет XIV века. Об этом сообщает What's the Jam.

Клад обнаружил Ян Девени на полуострове Блэк-Айл в Шотландии. Мужчина начал заниматься поиском ценностей с металлоискателем в 2021 году, 11 средневековых монет стали его первой крупной находкой.

Эксперты установили, что они были отчеканены в правление короля Шотландии Роберта II — внука Роберта I Брюса, героя войны за независимость против Англии и основателя династии Брюсов. Роберт II правил с 1371 по 1390 год и стал основателем династии Стюартов, просуществовавший до начала XIX века.

Материалы по теме:
Серебро со дна морского Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
Серебро со дна морскогоКак устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
26 марта 2021
Сокровища дядюшки черта На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Сокровища дядюшки чертаНа дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
14 июня 2019
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019

«Я не знаю, кто мог бы закопать этот клад. Но это ценные монеты для того времени. Это место было важно в религиозном смысле, так что, возможно, клад как-то связан с этим. В любом случае тут есть история, которую нужно рассказать», — прокомментировал свою находку Девени.

Он передал монеты в Национальный музей Шотландии в Эдинбурге. Там Девени сообщили, что они представляют историческую ценность. На место находки планируют выслать научную экспедицию, которая займется поиском других артефактов.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах археологи обнаружили три древних клада с так называемыми «деньгами дьявола». В тайниках язычников нашли монеты и украшения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина раскрыл подробности переговоров с США по Украине в Саудовской Аравии. Кремль хочет прояснить один вопрос

      «Смотреть на бесконечно понтующихся русских неприятно» Россияне шокируют своим поведением на Бали. Почему их выдворяют с острова?

      В офисе Зеленского заявили о начале выдачи паспортов украинским мужчинам за границей

      В российском городе из-за рухнувших перекрытий в доме ввели режим повышенной готовности

      Алсу показала совместное фото с культовым певцом

      Кладоискатель-любитель нашел редкие средневековые монеты

      У Илона Маска нашлась любовница и тайный ребенок. Чтобы о них не узнали, миллиардер месяцами не выпускал ее из роскошной квартиры

      Муцениеце рассказала о первой за несколько месяцев встрече с сыном

      Организаторы гонки в Италии объяснили отсутствие флага у Большунова

      В Харьковской ВГА сообщили о давлении российских войск на ВСУ у Купянска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше