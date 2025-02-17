Кладоискатель-любитель нашел редкие средневековые монеты

Британский кладоискатель Ян Девени нашел в Шотландии 11 монет XIV века

В Великобритании кладоискатель-любитель нашел 11 редких монет XIV века. Об этом сообщает What's the Jam.

Клад обнаружил Ян Девени на полуострове Блэк-Айл в Шотландии. Мужчина начал заниматься поиском ценностей с металлоискателем в 2021 году, 11 средневековых монет стали его первой крупной находкой.

Эксперты установили, что они были отчеканены в правление короля Шотландии Роберта II — внука Роберта I Брюса, героя войны за независимость против Англии и основателя династии Брюсов. Роберт II правил с 1371 по 1390 год и стал основателем династии Стюартов, просуществовавший до начала XIX века.

«Я не знаю, кто мог бы закопать этот клад. Но это ценные монеты для того времени. Это место было важно в религиозном смысле, так что, возможно, клад как-то связан с этим. В любом случае тут есть история, которую нужно рассказать», — прокомментировал свою находку Девени.

Он передал монеты в Национальный музей Шотландии в Эдинбурге. Там Девени сообщили, что они представляют историческую ценность. На место находки планируют выслать научную экспедицию, которая займется поиском других артефактов.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах археологи обнаружили три древних клада с так называемыми «деньгами дьявола». В тайниках язычников нашли монеты и украшения.

