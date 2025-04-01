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18:47, 1 апреля 2025Путешествия

Пенсионер решил поплавать под водой в Индонезии и был найден бездыханным

Daily Mail: 81-летнего британца нашли бездыханным у берегов Индонезии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: yeowatzup / Wikimedia

81-летний пенсионер решил поплавать под водой у берегов одного из индонезийских островов и был найден бездыханным. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, британца обнаружили на поверхности воды недалеко от острова Гили Траванган. Полиции известно, что 26 марта мужчина плавал вместе с другими туристами. Предполагается, что он отделился от группы, а те слишком поздно заметили его отсутствие.

Спасатели вытащили отдыхающего на пляж и пытались реанимировать, однако безуспешно.

Ранее британский турист бесследно исчез в озере в Таиланде во время катания на каяке и был найден без признаков жизни спустя три дня. Спасательного жилета на нем не оказалось, поэтому он не смог выбраться.

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