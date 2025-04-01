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11:17, 1 апреля 2025Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Москву самолета пытались ослепить лазером в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла в летевшем из Калининграда в Москву Boeing 737–800 30 марта. Экипаж доложил об освещении борта лазером зеленого цвета.

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Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил полет. В результате лайнер благополучно приземлился в столичной авиагавани Шереметьево, никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги из-за запаха гари в салоне летевшего из-за рубежа самолета. Инцидент произошел 29 марта на борту следовавшего из китайского города Гуанчжоу Boeing 777. О случившемся доложил экипаж пассажирского лайнера.

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