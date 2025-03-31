В аэропорту Москвы объявили сигнал тревоги

В Шереметьево объявили сигнал тревоги из-за запаха гари в салоне самолета

В московском аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги из-за запаха гари в салоне летевшего из-за рубежа самолета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 29 марта на борту следовавшего из китайского города Гуанчжоу Boeing 777. О случившемся доложил экипаж пассажирского лайнера.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее в самолете российской авиакомпании сработала сигнализация об открытии двери. Инцидент произошел с вылетающим из Сочи в Москву Airbus A320 25 марта. На предварительном старте экипаж доложил о срабатывании индикации открытия двери.