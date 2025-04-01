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20:15, 1 апреля 2025Ценности

Плющенко снял Рудковскую в купальнике на яхте со словами «какая красотка»

Фигурист Плющенко снял Яну Рудковскую в купальнике на яхте на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @plushenkoofficial

Российский фигурист Евгений Плющенко снял жену — музыкального продюсера и ведущую Яну Рудковскую — в купальнике со словами «какая красотка». Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,1 миллиона подписчиков.

42-летний спортсмен запечатлел 50-летнюю возлюбленную во время отдыха на Мальдивах. Она позировала на борту яхты в слитном фиолетовом купальнике с прозрачными вставками, обнажавшем ее спину. Также Рудковская уложила волнами распущенные волосы и надела очки в пластиковой лиловой оправе.

«Смотрите, какая у меня Яна красотка! Худышечка моя!» — восхитился фигурист внешностью возлюбленной.

В марте Яна Рудковская позавтракала на Мальдивах в купальнике с откровенным декольте.

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