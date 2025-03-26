50-летняя Яна Рудковская позавтракала на Мальдивах в купальнике с откровенным декольте

Продюсер Яна Рудковская снялась в купальнике с откровенным декольте на Мальдивах

Российский музыкальный продюсер и ведущая Яна Рудковская снялась в откровенном наряде во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей шесть миллионов подписчиков.

50-летняя знаменитость позировала на фото, сидя за стоящим в прибрежной воде столом с фруктами и шампанским. Она предстала перед камерой в слитном белом купальнике с абстрактным разноцветным принтом. При этом данный предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте.

В то же время Рудковская распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками в пластиковой оправе зеленого оттенка. «Мой экзотический завтрак в раю», — указала она в подписи.

Ранее в марте сообщалось, что Яна Рудковская потратила на свой юбилей более шести миллионов рублей.

