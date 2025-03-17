Рудковская потратила на юбилей более шести миллионов рублей

Продюсер Рудковская потратила на юбилей более шести миллионов рублей

Российский продюсер Яна Рудковская потратила на юбилей более шести миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По оценке декоратора Марины Миланской, 50-летняя знаменитость заплатила за украшения на вечеринке в стиле волшебного леса, которая была организована в московском особняке на Волхонке, не менее пяти миллионов рублей. Известно, что зал был украшен цветами и фигурами животных.

Кроме того, на торжестве был представлен массивный четырехэтажный торт. Кондитер Максим Синицкий заявил, что такое лакомство может стоить от миллиона рублей.

В сентябре 2024 года Рудковская рассказала о самом роскошном полученном подарке. Знаменитость посетила II турнир по спортивным бальным танцам Midhight Ball, где призналась, что женщина-миллиардер из Лондона, имя которой не раскрывается, вручила ей сумку за семь миллионов рублей.