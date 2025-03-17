Российский продюсер Яна Рудковская потратила на юбилей более шести миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По оценке декоратора Марины Миланской, 50-летняя знаменитость заплатила за украшения на вечеринке в стиле волшебного леса, которая была организована в московском особняке на Волхонке, не менее пяти миллионов рублей. Известно, что зал был украшен цветами и фигурами животных.
Кроме того, на торжестве был представлен массивный четырехэтажный торт. Кондитер Максим Синицкий заявил, что такое лакомство может стоить от миллиона рублей.
В сентябре 2024 года Рудковская рассказала о самом роскошном полученном подарке. Знаменитость посетила II турнир по спортивным бальным танцам Midhight Ball, где призналась, что женщина-миллиардер из Лондона, имя которой не раскрывается, вручила ей сумку за семь миллионов рублей.