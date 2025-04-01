Подполье сообщило об ударе по дислокации бронетехники ВСУ в Сумской области

Лебедев: ВС России ударили по месту дислокации бронетехники ВСУ близ Сум

Российские войска ударили по месту дислокации бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Село Мирополье приняло два удара ФАБами. Удары пришлись на конную ферму, где давно стоят "железные кони", бронетехника», — сообщил подпольщик.

По его словам, удар пришелся и на здание обувной фабрики, которое использовалось как временное место дислокации ВСУ.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли артиллерийский удар по месту сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Новгород-Северском Черниговской области. Он отметил, что в результате удара было уничтожено техническое оборудование и складские помещения.