Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 1 апреля 2025Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по дислокации бронетехники ВСУ в Сумской области

Лебедев: ВС России ударили по месту дислокации бронетехники ВСУ близ Сум
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: ДСНС України

Российские войска ударили по месту дислокации бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Село Мирополье приняло два удара ФАБами. Удары пришлись на конную ферму, где давно стоят "железные кони", бронетехника», — сообщил подпольщик.

По его словам, удар пришелся и на здание обувной фабрики, которое использовалось как временное место дислокации ВСУ.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли артиллерийский удар по месту сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Новгород-Северском Черниговской области. Он отметил, что в результате удара было уничтожено техническое оборудование и складские помещения.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке нападения ВСУ на приграничный населенный пункт России

    Германия извинилась за пост своего президента о Карабахе

    ВСУ вооружили чешский грузовик пушкой времен Сталина

    Глава российской внешней разведки рассказал об улучшении военной техники РФ за время СВО

    Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на «гробовые»

    Россиянам стало легче купить квартиру

    В России назвали число установивших самозапрет на кредиты

    Описан идеальный интерьер для каждого знака зодиака

    Фронтмен культовой рок-группы сообщил о потере слуха и зрения

    Появились детали штурма поселка Разлив в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше