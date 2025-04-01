ВС России нанесли удар по месту сборки дронов ВСУ в Черниговской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по месту сборки дронов ВСУ в Новгород-Северском

Российские войска нанесли артиллерийский удар по месту сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новгород-Северском Черниговской области. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Город Новгород-Северский — разбили предприятие, связанное со сбором БПЛА», — говорится в публикации.

Партизан отметил, что в результате удара было уничтожено техническое оборудование и складские помещения.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные сформировали плацдарм у Купянска. Он также подчеркнул, что плацдарм может быть расширен еще больше.

