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19:00, 1 апреля 2025Путешествия

Политика Трампа напугала путешественников

Bloomberg: Европейцы предпочли отдых в Южной Америке, Канаде и Египте вместо США
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Европейские туристы предпочли отдых в Южной Америке, Канаде и Египте вместо США — путешественников напугала миграционная политика действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора французской гостиничной группы Accor Себастьяна Базена.

По его словам, уже сейчас число предварительных бронирований туров из Европы в США снизилось на 25 процентов. Базен объяснил, что причина — в задержаниях туристов на границе США по подозрению в незаконной миграции.

Ранее британская туристка, которая была по ошибке заточена на три недели в американскую тюрьму, рассказала о кошмарных условиях пребывания там. По словам 28-летней Ребекки Берк, ей удалось выжить, питаясь холодным рисом, картофелем и бобами.

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